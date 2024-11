Blocco della circolazione in entrambe le direzioni, lungo la statale 107 per la Sila all’altezza dello svincolo di San Pietro in Guarano, nel Cosentino, per un incidente stradale verificatosi poco dopo le 14. Secondo quanto si è appreso vi sarebbe due veicoli coinvolti e tre feriti. Il conducente di una delle due auto avrebbe perso il controllo dell’auto nei pressi di una curva. È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere contorte.