Un furgone ha invaso la corsia opposta andando a sbattere frontalmente con un camion. Secondo quanto accertato lo scontro non avrebbe avuto gravi conseguenze

Disagi e rallentamenti lungo la statale 107 in direzione Sila all'altezza del bivio per il cimitero. Per cause in corso di accertamento, un furgone è sbandato invadendo la corsia opposta ed andando ad impattare contro un camion. il veicolo si è ribaltato finendo al centro della carreggiata.

Parte del carico trasportato nel cassone del furgone si è sparso sull'asfalto. Sul posto gli uomini della polizia stradale e il personale Anas, oltre ai sanitari del 118. Da quanto si è appreso, nonostante il forte impatto, non ci sarebbero feriti gravi.