È morto nel pomeriggio di oggi uno dei feriti nel tragico incidente stradale avvenuto stamane sulla statale 18 nel territorio di Bagnara. Secondo quanto si è appreso si tratta di un uomo di 80 anni, deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, con il traffico deviato in arterie secondarie. Nel sinistro sono state coinvolte due autovetture. In corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto.