Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 18 Tirrena inferiore al km 495,850. Chiuso il tratto di strada in entrambe le direzioni. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli.

Sul posto sono intervenute le squadre anas, le forze dell’ordine e il personale del 118 per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO 14.40

Riaperta la strada statale 18 Tirrena inferiore, a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Circolazione di nuovo regolare.