Due le persone ferite in un incidente stradale avvenuto questa notte sulla statale 18 nel comune di Nocera Terinese.

Le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Volkswagen Polo. A bordo della prima viaggiavano due donne (mamma e figlia) estratte dall'abitacolo e affidate al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Illeso il conducente della Polo.

All'interno della Fiat Panda c'erano anche tre cani di piccola taglia, due dei quali (il terzo impaurito è fuggito) sono stati affidati in custodia ai carabinieri giunti sul posto per gli adempimenti di competenza.

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e delle vetture. Presente anche personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.