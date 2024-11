La carreggiata è bloccata in entrambe le direzioni. Ad avere la peggio una Fiat 500 che era occupata da una delle persone trasferite d'urgenza in ospedale

Brutto incidente lungo la statale 18, nei pressi di Paola, che ha coinvolto sei auto. Lo scontro, le cui cause sono in corso d’accertamento, è avvenuto vicino il ponte che divide il territorio paolano con quello di San Lucido, ovvero a poche centinaia di metri dalla casa circondariale.

Secondo quanto si apprende, una persona sarebbe stata ricoverata in ospedale in codice rosso, altre invece sarebbero rimaste ferite. Il traffico è bloccato sia in direzione Nord che in direzione Sud in attesa che i mezzi di soccorso liberino la strada dai rottami delle sei vetture. Ad avere la peggio una Fiat 500, modello anni ’90. Uno degli occupanti del veicolo è stato immediatamente soccorso viste le gravissime condizioni in cui versa.