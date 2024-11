È di sei feriti, di cui un bambino di anni 11 molto grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle ore 18.15 circa sulla SS 713 Trasversale delle Serre.

Coinvolte due autovetture una Peugeot 208 GTLine ed una Volkswagen Golf. Feriti i sei passeggeri a bordo delle vetture che all'arrivo dei vigili del fuoco erano già stati estratti dalle lamiere ed affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 e trasportati successivamente presso struttura ospedaliera. Gravi le condizioni di un bambino classe 2010 che è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso in prima battuta ad estinguere l'incendio che ha interessato la Golf a seguito dell'impatto. Si è poi proceduto alla messa in sicurezza delle vetture e del sito in attesa del soccorso stradale. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Disagi per la viabilità, il transito chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso.

Una scia di sangue

Quello della Trasversale delle Serre è solo l'ultimo di una serie di incidenti che hanno insanguinato le strade calabresi nelle ultime ore. Ieri sera un 62enne ha perso la vita a Cosenza, dopo aver perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava. Si chiamava Antonio Marino ed era molto conosciuto nel centro storico del capoluogo bruzio.

Stamattina alle 6.30 invece, sulla provinciale tra Squillace e Vallefiorita, nel Catanzarese, un uomo è sbandato con la sua auto, che poi si è ribaltata incendiandosi. Immediati i soccorsi e il trasferimento in ospedale.

Sempre nel Catanzarese, a San Pietro Apostolo, due auto si sono scontrate nella mattinata. Tre i feriti, due uomini e una donna.

Nel pomeriggio, lungo la statale 280 dei Due mari, nei pressi di Pianopoli, una moto è sbandata finendo sull'asfalto. A bordo due persone: una è morta sul colpo, l'altra è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.