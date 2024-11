Un autoarticolato ha sbandato per cause ancora da accertare all'altezza dell'uscita autostradale di Firmo Sibari

Traffico rallentato e lunghe code in autostrada, sulla carreggiata nord, per un incidente stradale verificatosi nei pressi dello svincolo di di Firmo Sibari, in provincia di Cosenza, all'altezza della centrale del latte. Secondo quanto si è appreso, un autoarticolato ha sbandato in maniera autonoma per cause ancora in fase di accertamento.

Un ferito, un camionista bulgaro, non grave è stato trasportato in ospedale con l'ausilio della eliambulanza. Sul posto operano gli agenti della polizia stradale e il personale Anas. Piccoli disagi alla circolazione già risolti. Intervenuta polizia stradale di Cosenza, sottosezione autostradale Frascineto

Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in entrambe le direzioni, è temporaneamente rallentato il tratto stradale al km 208,800 anche a Castrovillari, in provincia di Cosenza, per consentire le operazioni di elisoccorso a seguito dell'incidente.