Una delle persone coinvolte trasportate in ospedale a Cosenza con l'elisoccorso. Traffico a lungo bloccato in entrambe le direzioni

Due persone sono rimaste ferite in un incidente verificatosi lungo l'Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza.

L'incidente lungo l'autostrada del Mediterraneo

Lo schianto ha riguardato un solo veicolo, in marcia sulla carreggiata nord. Per cause in corso di accertamento, l'auto è sbandata ad una tale velocità da carambolare sulla corsia opposta dove, fortunatamente, in quel momento non sopraggiungeva nessuno. I soccorsi sono giunti con immediatezza. Per una delle due persone a bordo del mezzo si è reso necessario il trasferimento all'Annunziata in elisoccorso. Secondo quanto si è appreso avrebber riportato un politrauma ma non sarebbe in pericolo di vita.

Disagi alla circolazione

L'altra persona, ferita in maniera più lieve, è stato condotto in ospedale con l'ambulanza. Sul posto anche la polizia stradale ed i vigili del fuoco, oltre al personale dell'Anas. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi, con gravi disagi alla circolazione.