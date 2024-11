Due i veicoli sono stati coinvolti in un grave incidente stradale verificatosi poco prima delle 16 lungo l'A2, Salerno-Reggio Calabria sulla carreggiata nord, tra gli svincoli di San Mango d’Aquino e Altilia, nei pressi dell’ingresso della galleria. A seguito all’impatto, un’auto ha preso fuoco. Due le persone rimaste ferite. Sul posto, oltre ad alcune ambulanze del 118 ed alla polizia stradale, si è portato pure l’elisoccorso. Il traffico è stato bloccato per alcuni ore e non sono mancate le lunghe code.

L'aggiornamento dall'Anas

La sorveglianza Anas sulla tratta interessata continuerà anche in serata per far scorrere il traffico a velocità moderata a causa di danni alla pavimentazione stradale causati dall'incendio. Nella giornata di domani saranno eseguiti ulteriori gli interventi di ripristino. La squadra Anas ha soccorso una famiglia, composta da due adulti e una bambina, che occupava una delle due vetture coinvolte nell'incendio. Sono stati trasferiti in una area di servizio dove è stata data loro assistenza.