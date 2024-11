È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 18 sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al km 368, poco prima dello svincolo per Mileto. L'impatto, avvenuto in direzione sud poco dopo una galleria, ha visto il coinvolgimento di una moto e di un'auto.

Sul posto le forze dell’ordine per accertare la dinamica del sinistro, personale Anas ed i sanitari del Seu 118, arrivati da Soriano. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, per il centauro è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che, dopo essere arrivato sul luogo dell'incidente, ha trasportato il motociclista con politrauma all’ospedale di Catanzaro. Il conducente dell'auto in stato di choc è stato invece trasportato in ambulanza all'ospedale "Jazzolino" di Vibo.