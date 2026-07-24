Il piccolo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Gom. Non sarebbe in pericolo di vita. Ferita anche la madre, che ha riportato diverse fratture

Non sarebbe in pericolo di vita il bambino di 8 anni rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallico e Reggio Porto, in direzione sud.

Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove resta in prognosi riservata. I medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico, che al momento non farebbe comunque temere per la sua vita.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale tra Gallico e Reggio Porto in direzione sud e provocando lunghe code e rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e il personale incaricato della gestione della viabilità. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire le cause che hanno portato allo schianto.