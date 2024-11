L'impatto si è verificato in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata per lavori

Sull’Autostrada del Mediterraneo (A2) il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra Vibo Valentia e Pizzo (km 347,800). Dopo l'intervento del personale Anas la cicolazione è tornata a svolgersi regolarmente anche se permangono rallentamenti e code in via di smaltimento.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante, in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone.