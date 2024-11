A bordo della vettura una giovane, soccorsa da un maresciallo dei carabinieri che si trovava di passaggio. La donna versa in buone condizioni

Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A2, nei pressi di Tarsia. Coinvolta una sola vettura che viaggiava in direzione nord e si è ribaltata in una galleria a pochi chilometri dallo svincolo di Tarsia. A bordo della macchina, una Clio bianco, una giovane donna che è stata soccorsa da un maresciallo dell'Arma che si trovava lì di passaggio. La conducente non ha riportato particolari danni, nonostante le condizioni della vettura. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione.