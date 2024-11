Grave incidente lungo la carreggiata sud dell'autostrada del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Altilia, nel Cosentino, dove due mezzi pesanti, per cause in corso di accertamento, sono entrati in collisione causando, di fatto, l'interruzione del flusso veicolare. Tre i feriti. L’impatto al km 289 direzione sud dopo l’uscita Altilia-Grimaldi.

Coinvolti tre mezzi pesanti: due autoarticolati e un autotreno. Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata nell’abitacolo.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza e una squadra del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di autogru. Sono stati loro a estrarre il ferito dal veicolo, affidandolo poi al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale.

Intervenuti anche l’elisoccorso, la polizia stradale e il personale Anas. Il tratto interessato è stato chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso. Al momento si segnalano circa cinque chilometri di coda.