È ripresa da poco la circolazione sull'autostrada A2 tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme, chiusa al traffico a seguito di un incidente stradale avvenuto in direzione sud. Due le auto coinvolte nel sinistro - una Peugeot e una Bmw - che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e di personale sanitario per soccorrere gli automobilisti.

Dalle prime informazioni, sarebbero due le persone ad aver riportato le ferite più gravi, ma non in pericolo di vita. Si tratta del conducente e del passeggero della Peugeot. In particolare, la persona al lato passeggero sarebbe rimasta incastrata nelle lamiere dell'auto.

Si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che ha estratto la persona dall'abitacolo, entrambe sono state prese in cura da personale del 118 nel frattempo giunto sul posto. Le altre due persone rimaste ferite in maniera più lieve nello scontro sono state trasferite in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e personale Anas per il ripristino della sede stradale.