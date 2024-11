Un uomo è morto in un incidente stradale sull'A2-Autostrada del Mediterraneo. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord a causa del sinistro avvenuto tra gli svincoli di Campotenese e Mormanno in provincia di Cosenza. L'incidente ha coinvolto un veicolo e nell'impatto il conducente ha perso la vita. Al momento per tutti i veicoli viene consigliata l'uscita allo svincolo di Campotenese con rientro allo svincolo di Laino Borgo. Personale dell'Anas, intervenuto con forze dell'ordine e 118, è intervenuto sul posto per ripristinare la normale transitabilità appena possibile.