La piccola è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in cui ha perso la vita il padre. I medici non hanno sciolto la prognosi ma sono ottimisti

Migliorano le condizioni della piccola Gaia, la bambina di nove anni rimasta gravemente ferita sabato scorso in un incidente stradale lungo la Statale 107 tra Cosenza e Paola, nel quale ha perso la vita il papà Nuccio Matera.

Respira da sola

Ricoverata in rianimazione all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, la bambina è stata estubata e, secondo quanto si è appreso, sarebbe in grado di respirare autonomamente. Poco dopo il suo arrivo in ospedale, dove era giunta in eliambulanza, era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all’addome. I sanitari non hanno sciolto la prognosi ma sono fiduciosi in un completo recupero di tutte le funzioni vitali.