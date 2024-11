Il tamponamento tra due auto sulla strada in direzione Paola. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenza per le persone a bordo delle vetture coinvolte

Code e disagi per il traffico intenso e per un tamponamento sulla strada 107 in direzione Paola. In particolare tra Cosenza e San Fili, nei pressi dello svincolo per Marano Marchesato, la collisione tra due veicoli ha creato un ingorgo con circa tre chilometri di fila.

Lo scontro non ha avuto gravi conseguenze per le persone a bordo. Sul posto un equipaggio del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. La situazione adesso sta lentamente tornando alla normalità.