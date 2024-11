L’impatto avvenuto in località ponte Turrina. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Un incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle ore 22.10, in località Ponte Turrina tra Curinga ed Acconia. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia. Nel sinistro, coinvolte due auto, una Fiat Panda ed un Suv SsangYong Rexton.

A bordo della Panda una giovane conducente che è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Catanzaro. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.