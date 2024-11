Un incidente si è verificato intorno alle 12.00 in prossimità dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio. Coinvolte nel sinistro due auto: una Seat e una Citroen C3. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza le vetture di cui una capovolta. Gli occupanti della Citroen C3, sono stati soccorsi dal personale del 118 presente sul posto.