Grave incidente stradale nelle Serre vibonesi. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto – una Fiat 500 ed una Mercedes – si sono scontrate. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite. Sul posto si sono portate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Il tratto stradale in cui è avvenuto l’incidente è il Km 3,233 della strada statale 572 ricompreso nel territorio comunale di Spadola.