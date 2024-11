Un incidente si è verificato tra Pizzo e Sant’Onofrio, lungo l’A2. Il sinistro ha coinvolto due auto che si sono scontrate nel tratto autostradale tra i due svincoli. Su una delle autovetture viaggiavano fratello e sorella, residenti a Filadelfia. La donna si trovava alla guida dell’auto ma non ha riportato ferite. Trauma cranico, invece, per l’uomo, trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Sul posto, oltre ai sanitari, le forze dell’ordine. Indagini per accertare la dinamica del sinistro. Disagi per la circolazione.