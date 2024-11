Un 49enne è morto schiacciato da un quintale di materiale edile in un cantiere di Monza. A Novara un giovane è deceduto in seguito alla caduta da un’impalcatura

Un uomo di 49 anni, autista, è morto questa mattina dopo essere rimasto schiacciato da un quintale di materiale edile destinato alla costruzione di una palazzina, che gli sarebbe caduto addosso mentre lo scaricava dal suo tir, all'interno di un cantiere di Bovisio Masciago (Monza). A causa dei traumi riportati l'uomo, originario di Corigliano Calabro (Cosenza) e residente a Uboldo (Varese), è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. È deceduto invece nell’ospedale di Novara, Gianluca Demasi, 30 anni, di Fabrizia, rimasto anche lui vittima di un incidente sul lavoro in un cantiere di Malesco, in Piemonte. Caduto da un’impalcatura, il giovane era stato trasferito in ospedale a Novara in codice rosso. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Le forze dell’ordine sono impegnate ad individuare eventuali responsabilità per l’accaduto.