Scontro frontale sulla strada provinciale 522 Pizzo-Tropea. La vittima è una donna di 48 anni

Vibo Valentia – Un morto ed un ferito. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 522 nella frazione di Bivona. La vittima è una donna di 48 anni, Francesca Aracri. L’auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un furgone guidato da un 45enne che è rimasto ferito in modo non grave. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Vibo dove è spirata dopo alcune ore.