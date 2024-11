La procura di Vibo Valentia ha chiesto sei condanne nel processo intentato su due incidenti mortali avvenuti sulla Salerno-Reggio Calabria tra il 2015 e il 2016. Nei due scontri persero la vita 5 giovani del Reggino. Nel primo Domenico Napoli, 19enne di Cinquefrondi, mentre nel secondo del 2016 Fortunato Calderazzo (22 anni), Marzio Canerossi (22), Giuseppe Speranza (24) e Francesco Carrozza (22 anni) tutti di Gioia Tauro.

Gli incidenti mortali si sono verificati lungo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto vibonese vicino allo svincolo di Mileto.

La condanna a 5 anni di reclusione a testa è stata chiesta per: Giovanni Fiordaliso (classe ’78, di Reggio Calabria), dirigente Anas e direttore del centro manutenzione; l’omonimo Giovanni Fiordaliso (classe ’70, di Reggio Calabria), dirigente Anas e direttore dei lavori del lotto di ammodernamento in questione compreso tra lo svincolo di Serre e quello di Mileto; Franco Forni (68 anni, di Napoli), Salvatore Scoppetta (68 anni, di Roma), Antonio Grimaldi (78 anni, di Roma) e Salvatore Esposito (63 anni, di Roma), progettisti del tunnel artificiale (per conto della società “Progin Spa” di Roma).

Continua a leggere su IlVibonese.it