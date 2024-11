Mariarosaria Russo è coinvolta nell'indagine sulle spese dell'associazione antimafia Riferimenti

Indagata, la preside Mariella Russo apre la sua scuola e di fronte ad un pubblico che l’applaude sale sul palco per difendere e contrattaccare. “Nel massimo rispetto per magistrati e forze dell’ordine”, precisa prima di contestare la stesura di un paio di informative che, nell’auditorium della scuola rosarnese, proietta sul grande schermo. La preside, che ha definito l’incontro come la sua ultima “lezione”, ha inoltre parlato delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il marito (presente nel pubblico) e i fratelli, fra cui uno pentito. Sul conto di questi ultimi ha detto di “amarli pur avendoli denunciati”.