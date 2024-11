L'uomo che ieri sera ha sparato alcuni colpi di pistola contro Vincenzo e Roberto Sacco è stato condotto in Questura.

COSENZA - Gli agenti della Squadra mobile lo hanno condotto in questura per accertamenti. Al momento non sarebbe stato adottato nei suoi confronti alcun provvedimento in attesa dello sviluppo delle indagini. Sacco, nel momento dell'agguato, si trovava in auto insieme al figlio, rimasto anche lui illeso. L'episodio sarebbe da collegare a questioni personali e non politiche. Sacco si era candidato al Consiglio comunale di Cosenza nelle recenti elezioni amministrative con una lista collegata al candidato sindaco Enzo Paolini, ma non era stato eletto.