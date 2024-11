Il gip ha convalidato il fermo a conclusione dell'interrogatorio di garanzia avvenuto in ospedale. La donna ha detto: 'Stavo male da ottobre'

Il gip del tribunale di Cosenza Francesco Branda ha convalidato il fermo di Giovanna Leonetti, la donna di 37 anni accusata di avere ucciso la figlioletta Marianna, di sette mesi, nella loro casa del centro storico della città, soffocandola con un cuscino, disponendo per lei una misura restrittiva in ospedale nel reparto di Psichiatria dove è attualmente ricoverata e piantonata dai carabinieri. La decisione è giunta a conclusione dell'interrogatorio di garanzia della donna che si è svolto nell'ospedale di Cosenza. Il pm Domenico Frascino, che ha firmato il provvedimento di fermo, aveva chiesto il trasferimento della donna in carcere, mentre il difensore della signora, Marcello Manna, aveva indicato la necessità di tenerla in una struttura sanitaria. Al giudice la donna avrebbe dichiarato di trovarsi in uno stato confusionale già dallo scorso mese di ottobre, una situazione che si sarebbe acuita sabato quando è avvenuta la tragedia, giorno in cui lei era particolarmente provata.