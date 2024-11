A causa del blocco centinaia di automobilisti lo scorso gennaio restarono intrappolati in autostrada. In particolare per il pm i due dirigenti avrebbero

Cosenza - La Procura della Repubblica di Cosenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Vincenzo Marzi, in qualità di capo compartimento dell'ufficio Anas per l'A3 Salerno-Reggio Calabria, e Nicola Nocera, dirigente dell'area tecnica esercizio compartimento della stessa autostrada, ritenuti responsabili del blocco, a causa di un'abbondante nevicata, nel gennaio scorso, di un tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

A causa del blocco centinaia di automobilisti restarono intrappolati in autostrada. In particolare, secondo il pm Antonio Bruno Tridico, i due dirigenti, pur avendo ricevuto l'avviso di condizioni meteo avverse da parte del dipartimento di Protezione Civile, "omettevano di attivare le procedure previste dal piano neve 2015/2016, ed in particolare, la tempestiva applicazione dei codici di allerta e di intervento, non chiudendo il tratto autostradale interessato dagli eventi e consentendo, al contrario, la normale circolazione dei veicoli, che rimasero così bloccati per ore, senza che gli automobilisti ricevessero alcuna assistenza".