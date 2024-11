Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede di conoscere di conoscere le disfunzioni che si sono verificate in relazione al piano di emergenza neve in Calabria

Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso le proprie strutture tecniche, ha chiesto all'Anas "di conoscere con urgenza le disfunzioni verificatesi in relazione al piano emergenza neve in Calabria".

Questo quanto diffuso dallo stesso ministero in una nota, in relazione ai disagi verificatisi ieri sul tratto cosentino dell'A3, dove decine di automobilisti sono rimasti bloccati per ore a causa della neve. "La situazione - prosegue la nota- è monitorata costantemente dal ministero".