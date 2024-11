Una sezione operativa dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia è partita oggi alle 17 circa diretta in Sicilia. La sezione operativa in versione antincendio boschivo, composta da nove uomini e da una autobotte, un autocarro con modulo boschivo, e due fuoristrada di cui uno con modulo antincendio boschivo, raggiungerà Priolo, in provincia di Siracusa, e supporterà l’azione dei colleghi siciliani impegnati nell’emergenza incendi da diversi giorni.