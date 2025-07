Ancora fumo, focolai e mezzi aerei antincendio in azione questa mattina sulle colline tra Roccella Jonica e Caulonia, devastate da un incendio che, secondo le prime stime, ha distrutto circa 35 ettari di macchia mediterranea. Danneggiata dalle fiamme anche un’abitazione in contrada Marìa.

Diversi i roghi che si sono sviluppati a partire dalla tarda mattinata di ieri. Alimentate dal vento, in alcuni casi le fiamme non accennano a calmarsi. Il Comune di Roccella ha attivato il Coc e in via precauzionale sono state evacuate alcune case troppo vicine al fronte del fuoco. In serata l'incendio si è esteso verso il territorio di Caulonia, in contrada Candidati. Sul posto a lavorare per tutta la notte i volontari della Protezione e civile e i vigili del fuoco - con squadre provenienti da Bianco, Monasterace, Siderno e Polistena - che hanno tentato di limitare le fiamme per fare in modo che non potessero arrivare alle abitazioni.

Stamane, complice anche l’assenza di vento, le operazioni di spegnimento dei focolai ancora attivi dovrebbero essere meno difficoltose. Resta il rammarico per la perdita di ettari bosco, macchia mediterranea e la compromissione degli habitat naturali e biodiversità.