Il Consiglio dei ministri ha deliberato per altri sei mesi «al fine di completare l’azione di recupero e risanamento» complessivo delle istituzioni locali

Prorogato di sei mesi l’affidamento della gestione dei Comuni di Soriano Calabro, nel Vibonese, e Portigliola, nel Reggino, alle commissioni straordinarie già nominate. La decisione arriva dal Consiglio dei ministri, «al fine di completare l’azione di recupero e risanamento» complessivo delle istituzioni locali.

Gli organi elettivi del Comune di Soriano Calabro sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose il 15 giugno dello scorso anno su proposta del Ministero dell’Interno. Il 20 giugno scorso, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Vibo – presentato dall’ex sindaco Vincenzo Bartone e da cinque ex amministratori, avverso il decreto di commissariamento dell’ente per un periodo di diciotto mesi.

