Era intento a falciare l’erba in via Marconi a Conflenti dinnanzi alla sede del Comune quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato al di sotto di una stradina sottostante riportando una grave lesione al capo e fratture agli arti inferiori. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Conflenti piccolo centro del Catanzarese dove un operaio comunale, V. F. di 65 anni, stava eseguendo delle attività di decespugliamento. Forse un malore all’origine della perdita dell’equilibrio e alla successiva caduta dall’altezza di tre metri che è costata un ricovero d’urgenza al 65enne. L’operaio era da solo al momento dell’infortunio, il collega di lavoro si era allontanato momentaneamente. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e un’autombulanza. Ma le critiche condizioni di salute dell’operaio hanno imposto l’intervento dell’elisoccorso e il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Il 65enne è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del nosocomio catanzarese intorno alle 13 di ieri con lesioni al capo e fratture agli arti inferiori ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Luana Costa