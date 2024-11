Ingoia una monetina e rischia di soffocare. L’incubo di ogni genitore si è materializzato nei giorni scorsi al Pronto soccorso dell’Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Protagonista della disavventura, fortunatamente a lieto fine, un bambino di 4 anni, italiano, figlio di una coppia straniera. Ad accorgersi che qualcosa non andava, gli stessi genitori, allarmati dal comportamento del bambino che, improvvisamente, aveva smesso di parlare e indicava insistentemente la gola (la notizia riportata sul Quotidiano del sud).

Dopo una prima visita da parte del medico di turno Vincenzo Ruffa, è stato condotto in Pediatria dal primario Salvatore Braghò. A fugare ogni dubbio, l’analisi radiologica la quale ha evidenziato la presenza di una moneta nel tratto superiore dell’esofago. Il corpo estraneo minacciava di provocare lesioni alle vie respiratorie e digestive. Per questo, una volta trasferito all’ospedale “Annunziata” di Cosenza in elisoccorso, è stato sottoposto ad intervento chirurgico sotto la guida della dottoressa Aceti. Al termine, il bambino è stato dichiarato fuori pericolo. g.d'a.