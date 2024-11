Controlli a tappeto dei carabinieri. Un arresto per furto di energia elettrica

I carabinieri della compagnia di Rossano hanno controllato una serie di alloggi popolari per verificare la titolarità degli occupanti e la presenza di eventuali allacci irregolari alla rete elettrica. Grazie agli elenchi forniti dall'Aterp, i militari hanno riscontrato alcuni inquilini abusivi. Inoltre è stata riscontrata anche la presenza di manufatti non autorizzati in aree di pubblico passaggio. Sette persone sono state denunciate con l’accusa di invasione di edificio. Una persona è stata invece arrestata con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.