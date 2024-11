Disavventura questo pomeriggio per una ragazza che alla guida della sua Fiat 500 percorreva la via per Caminia Alta. Per cause ancora in corso d’accertamento, la giovane ha perso il controllo della vettura dopo aver innescando la retromarcia ed esser finita contro un muretto di delimitazione della carreggiata. La vettura dopo aver impattato contro un palo dell'illuminazione pubblica è rimasta pericolosamente in equilibrio sul muretto posto al di sopra di una scarpata La giovane non ha riportato ferire e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.

l.c.