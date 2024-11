Nas e personale Asp chiudono impresa operante nel lametino

Lamezia Terme - I carabinieri del Nas di Catanzaro hanno sequestrato 3.400 chili di alimenti sui quali sono stati trovati insetti ed escrementi di topo. Insieme a personale dell'Asp, i Nas hanno anche provveduto a chiudere l'impresa alimentare che ha sede nell'area industriale di Lamezia Terme per carenze igienico sanitarie. L'impresa produce prodotti di rosticceria da congelare per essere distribuiti in rosticcerie e supermercati.