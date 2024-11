Con minacce, insulti, maltrattamenti fisici e psicologici e continue richieste di denaro, aveva instaurato un clima di tensione e paura all’interno del proprio nucleo familiare. Per questo gli agenti della squadra mobile, in seguito ad approfondite attività investigative, hanno notificato ad un 24enne di Cosenza, R.V.S., una misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale, di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con prescrizione di non comunicare con loro in nessun modo.