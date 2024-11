Lo rende noto la Tim in un comunicato

DIAMANTE (COSENZA) - "Tim accelera con l'Internet super-veloce in Calabria e lancia a Diamante, San Giovanni in Fiore e Ciro' Marina i servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare da casa e dall'ufficio la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download". Lo riferisce un comunicato dell'azienda. "Da oggi in molte aree dei tre comuni calabresi - prosegue il comunicato - sono disponibili i servizi in fibra ottica per cittadini e imprese. Il programma ha raggiunto per Diamante una copertura pari a piu' del 95% degli abitanti, grazie al collegamento di oltre 8 mila unita' immobiliari, per San Giovanni in Fiore una copertura pari a piu' del 95% degli abitanti, grazie al collegamento di oltre 11 mila unita' immobiliari e per Ciro' Marina una copertura pari a piu' del 95% degli abitanti, grazie al collegamento di oltre 9 mila unita' immobiliari. Il lancio commerciale nei tre comuni di Diamante, San Giovanni in Fiore e Ciro' Marina dei servizi in fibra ottica e' il risultato degli importanti investimenti di Tim per la realizzazione in queste citta' della rete Ngan (Next Generation Access Network).L'azienda conferma infatti la volonta' di sviluppare infrastrutture sempre piu' moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese, per consentire sempre piu' un modello 'digital life' ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione".