Da Magorno a Covello fino a Irto: i messaggi di solidarietà al sindaco di Reggio dopo l’ennesima intimidazione subita

Tanti i messaggi di solidarietà dopo l’ennesima intimidazione subita dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Una busta di proiettili indirizzata proprio al primo cittadino è stata intercettata nell’ufficio postale di Catona, alla periferia nord della città.

Busta con proiettili indirizzata al sindaco di Reggio Calabria

Magorno: «Al sindaco l’invito a proseguire la sua opera coraggiosa» - «Il sindaco di Reggio Calabria può contare sul sostegno dell'intero Pd Calabria e della comunità calabrese. La busta con proiettili a lui indirizzata rappresenta un atto di barbarie nei confronti di un amministratore impegnato su una linea di cambiamento e di rigorosa trasparenza e rappresenta in maniera plastica la reazione di chi vede nello Stato un ostacolo al proprio agire criminale». È quanto afferma, in una dichiarazione, il segretario regionale del Pd, Ernesto Magorno. «Al sindaco Falcomatà - prosegue Magorno - va non solo la nostra solidarietà ma il fermo invito a proseguire la sua opera coraggiosa di amministratore, se possibile ancora di più impegnato nel cammino di rinascita culturale e sociale che siamo certi saprà proseguire con ancora più determinazione e forza».

Covello: «Falcomatà un esempio per tanti amminstratori» «Piena solidarietà personale e politica a Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria per le minacce ricevute». Lo dichiara Stefania Covello, deputata e responsabile Mezzogiorno del Pd.

«In due anni di mandato - prosegue Covello - purtroppo non è la prima volta che il bravissimo amministratore della città è oggetto di atti intimidatori. Il suo lavoro, la sua tenacia, il suo amore per Reggio non potranno mai essere ostacolati da gesti così vili. Sono episodi che non vanno sottovalutati e ci auguriamo che gli inquirenti e le autorità preposte individuino i responsabili. Giuseppe non sarà lasciato solo - sostiene ancora la parlamentare - perché è un uomo onesto e capace, e perché è un esempio per tanti amministratori che quotidianamente nella nostra terra sono costretti a fronteggiare illegalità e criminalità».

Irto: «Questo vile atto non scalfirà il suo impegno» - «Ho appreso dalla stampa del vile atto intimidatorio commesso ai danni del sindaco di Reggio. Sento quotidianamente Giuseppe Falcomatà, cui mi legano sentimenti di sincera amicizia, e non ha mai fatto cenno a quanto accaduto. Colgo l'occasione per esprimergli pubblicamente la mia solidarietà e quella dell'intero Consiglio regionale». È quanto afferma Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale che continua: «Sono certo che questo nuovo, grave avvertimento non scalfirà minimamente l'impegno e lo slancio con cui il sindaco sta operando per un cambiamento profondo della città, nel segno della legalità e della trasparenza dell'agire amministrativo».