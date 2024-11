È quanto quanto dichiarato da Cgil Catanzaro in merito all’ennesimo atto intimidatorio subito da un’azienda della capoluogo

“L'ennesimo atto intimidatorio ai danni di un'impresa catanzarese dimostra come l'attenzione e l'impegno per garantire il controllo del territorio debbano rappresentare alcuni degli obiettivi strategici imprescindibili per la necessaria sicurezza e legalità dell' intero territorio provinciale”. È quanto dichiarato da Cgil Catanzaro in merito all’ennesimo atto intimidatorio subito da un’azienda della capoluogo.

“Accanto alla positiva azione della Magistratura e delle Forze dell'Ordine occorre favorire una determinata reazione da parte delle forze sane e democratiche dell'intera società civile promuovendo in tale direzione azioni e iniziative concrete a sostegno di percorsi di Legalità.

Come CGIL ci attiveremo a tutti i livelli per sollecitare adeguati investimenti e risorse in modo da affrontare tempestivamente l'attuale situazione di vera recrudescenza criminale che strozza qualsiasi ipotesi di sviluppo.



Ci dichiariamo – conclude - disponibili a costruire un'iniziativa pubblica da promuovere a breve per come annunciato dai presidenti di ANCE e Confindustria”.