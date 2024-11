Il sottosegretario allo Sviluppo economico: “La Calabria non può e non deve più accettare simili accadimenti”

Il sottosegretario allo sviluppo economico Antonio Gentile ha espresso “solidarietà incondizionata e vicinanza a Giovan Battista Perciaccante, presidente di Ance Cosenza e del Comitato Mezzogiorno di Ance per il vile atto intimidatorio subìto”. “La Calabria non può e non deve più accettare simili accadimenti. Non è più tollerabile che venga in questo modo minata la libertà e la sicurezza di chi, spesso con caparbietà e fatica, cerca di creare sviluppo e crescita per i nostri territori. – ha detto Gentile”.

!banner!

Il sottosegretario condanna con forza, dunque, questo ennesimo segnale lanciato dalla criminalità al tessuto imprenditoriale e alle forze produttive calabresi. “Chiediamo a tutta la società civile di non arretrare, di non lasciarsi intimorire. La cultura della legalità deve prevalere. Lo Stato continuerà a fare la propria parte”.