«Le regole non piacciono a nessuno!», esordisce così il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, quando denuncia dal suo profilo Facebook «il grave fatto intimidatorio» avvenuto ieri pomeriggio a Lorica. «I nostri vigili sono stati minacciati da persone con un coltello a serramanico, perché volevano far rispettare la legge e mantenere l’ordine pubblico. Hanno tagliato le gomme dell’auto di servizio! Un fatto gravissimo. La mia solidarietà al comandante della Polizia Locale e ai nostri tre agenti che con spirito di sacrificio sono a Lorica per mantenere il servizio di viabilità». Il primo cittadino si dice infine intenzionato a «denunciare il grave fatto intimidatorio alle autorità competenti affinché si accertino le responsabilità».

