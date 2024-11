Ritrovata una bottiglia con liquido infiammabile, e un inquietante messaggio, nei pressi della abitazione di Emanuela Neri

E' stata la Neri, segretaria di circolo del Pd di Chiaravalle e candidata alle prossime comunali, a sporgere denuncia ai Carabinieri, che si sono recati nella sua abitazione, a Chiaravalle, nel Catanzarese, per i primi accertamenti. Sul biglietto, ritrovato insieme alla bottiglia con liquido infiammabile, la scritta: 'Non dire cose in giro che ti bruciamo la macchina e l'ufficio".