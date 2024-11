Si tratta del terzo atto intimidatorio ai danni del noto lido di Gizzeria Lido

“Non abbiamo mai ricevuto richieste estorsive. Non sappiamo cosa pensare”. Francesco Bevilacqua, amministratore del lido Cool Bay di Gizzeria Lido all’indomani della lettera di minacce ricevuta a mezzo posta, commenta così quanto accaduto. Poche righe ma pesanti come macigni quelle scritte con il pc in una lettera inviata da un fantomatico Mario Rossi da Lamezia Terme e che ci ha messo più di dieci giorni ad arrivare a destinazione: “Avete avuto più di un avvertimento e non abbiamo avuto nessuna risposta. Dopo questa lettera se non vi mettete a posto immediatamente, il locale verrà completamente distrutto così come tutti i beni che vi appartengono. Mettetevi a posto”.

E gli avvertimenti, in effetti, ci sono stati. Questo inverno il lido venne mandato a fuoco con danni ingenti per quaranta mila euro e prima ancora ci fu un altro tentativo di rogo.



“E’ una situazione triste ma io e la mia società abbiamo le spalle grosse e continueremo ad andare avanti” dice Francesco Bevilacqua.



L’'intimidazione al Cool Bay non è che l'ultima di una cordata di atti intimidatori di vario tipo a persone ed attività nel Lametino. Un filo rosso, citando il nome dell' l'ultima operazione di Polizia, che non si riesce ancora a recidere nonostante i ripetuti rastrellamenti negli ambienti criminali.



Tiziana Bagnato