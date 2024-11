Lo ha stabilito il gip di Catanzaro Antonio Battaglia dopo l'interrogatorio. Giuseppe Galluzzi è accusato di essere il presunto autore di alcune delle intimidazioni avvenute negli ultimi mesi a Lamezia Terme

Il gip Antonio Battaglia ha rinnovato l'ordinanza di custodia cautelare a carico di Giuseppe Galluzzi, secondo l'accusa l'autore materiale di alcune delle intimidazioni che hanno colpito le attività commerciali in questi ultimi mesi a Lamezia. Il gip ha riconosciuto l'aggravante del metono mafioso, spostando la competenza su Catanzaro, e ha disposto nuovamente la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell'interrogatorio il giovane, difeso dal legale Gianluca Careri, si era avvalso della facoltà di non rispondere.