Ritrovate tracce di liquido infiammabile. Avviate le indagini dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno

L’auto di un brigadiere della Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno è stata incendiata nel corso della notte a Spadola. La Fiat Punto grigia del carabiniere si trovava parcheggiata sulla pubblica via lungo la Statale 110. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Sul posto per spegnere il rogo si sono portati i vigili del fuoco che hanno trovato anche tracce di liquido infiammabile. Sull’accaduto hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Serra.