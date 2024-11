In località Baracconi di Jonadi presa di mira l’attività commerciale “Tropea” specializzata nella produzione di latticini e salumi

Numerosi colpi d’arma da fuco sono stati esplosi nella notte contro il caseificio “Tropea” sito a Jonadi in località Baracconi lungo la strada Statale 18 che collega Vibo Valentia a Mileto. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati i carabinieri della Stazione di Filandari che in queste ore sono impegnati a visionare anche le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona che potrebbero fornire utili elementi per assicurare alla giustizia i malviventi che hanno aperto il fuoco.

Il caseificio è specializzato da anni nella produzione e vendita di latticini, prodotti locali e salumi. I danni all’immobile ed agli infissi del locale sono ancora in corso di quantificazione.

g.b.